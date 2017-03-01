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Порошенко придумал наказание для национализировавших предприятия в Донбассе
Петр Порошенко заявил, что Украина потребует расширения ограничительных мер в отношении тех, кто «украл» украинские заводы в Донбассе. Слова украинского президента опубликовал в своем аккаунте в Facebook его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
«За все эти действия обязательно наступит наказание. Украина потребует расширения санкций на тех, кто украл украинские предприятия», - написал Цеголко.
Заявление Порошенко сделал во время встречи с главами министерств иностранных дел Великобритании и Польши. 1 марта власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о введении внешнего управления на украинских предприятиях, расположенных на их территории. Причиной такого решения в руководстве непризнанных республик назвали торговую блокаду Донбасса. Блокаду поставок угля из Донбасса начали украинские радикалы в конце января 2017 года. Нехватка антрацита привела к кризису в энергетической сфере Украины. Представители украинского металлургического комбината «Азовсталь» заявили, что в связи с критической ситуацией предприятие будет закупать уголь у России.
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