Порошенко придумал наказание для национализировавших предприятия в Донбассе

«За все эти действия обязательно наступит наказание. Украина потребует расширения санкций на тех, кто украл украинские предприятия», - написал Цеголко.

Заявление Порошенко сделал во время встречи с главами министерств иностранных дел Великобритании и Польши. 1 марта власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о введении внешнего управления на украинских предприятиях, расположенных на их территории. Причиной такого решения в руководстве непризнанных республик назвали торговую блокаду Донбасса. Блокаду поставок угля из Донбасса начали украинские радикалы в конце января 2017 года. Нехватка антрацита привела к кризису в энергетической сфере Украины. Представители украинского металлургического комбината «Азовсталь» заявили, что в связи с критической ситуацией предприятие будет закупать уголь у России.