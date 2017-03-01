Доработанный сирийский Т-72 выдержал прямое попадание ПТУР

В Сети опубликовали результаты попадания противотанковой ракеты в доработанный танк Т-72 сирийской армии; бронемашину направили в ремонт с незначительными повреждениями. Видео попадания в танк, которое произошло в сирийской Гуте, появилось 27 февраля. На нем видно, что ПТУР попала в броню в передней части танка.

В среду военный эксперт Диана Михайлова в своем блоге опубликовала результаты попадания ракеты. «Ранен механик-водитель. Танк отправляется в ремонт с незначительными повреждениями. Вывод - доработка удачная», - написала она, добавив фотографию танка.

Отметим, ранее уже сообщалось о модернизации танка Т-72 в Сирии. Так, в октябре была опубликована фотография машины с дополнительными бронированными экранами.