В Москве появился «шариатский патруль»

В Москве начал действовать так называемый «шариатский патруль». Участники проекта «Стоп харам» будут следить за тем, чтобы на Комсомольской площади гости столицы не курили и не распивали алкоголь. Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

Создателем проекта «Стоп харам» («харам» - запретные действия в исламе – прим. Рамблер/новости) стал участник «СтопХам» Ислам Исмаилов. Действия нарушителей участники «патруля» будут записывать на камеру и выкладывать видео на YouTube. По словам Исмаилов, проект рассчитан на то, чтобы призвать мусульман «к религии Аллаха» и попросить их «не мешать» и «не пугать людей».

«СтопХам» — общественное движение, выступающее против хамства и нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения. Инициатива появилась в Москве в 2010 году.