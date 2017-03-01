Кравчук рассказал о "трехсотлетней войне" между Украиной и Россией

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что конфликт между Россией и Украиной длится уже более 300 лет. Об этом он рассказал в интервью 112.ua

На вопрос журналиста об отношении Кравчука к АТО в Донбассе, бывший президент заявил, что «АТО – это комедия», а в регионе идет война, поэтому необходимо объявить военное положение. «Говорят, что если мы подпишем [документ о военном положении – прим.ред.], то начнется агрессия России. Она уже началась», - сказал Кравчук.

По его мнению, «культурно-духовная война» России и Украины началась во время Переяславской рады. «Из-за Переяславской рады мы потеряли: а) церковь украинскую, б) государство украинское. И эта история продолжается сегодня. И те, кто сегодня у руля, к сожалению, не читают истории. Переяславская рада продолжается – она не завершилась. И будет еще долгое время продолжаться, война не прекращается с Россией, культурно-духовная», - подчеркнул он.

Переяславской радой называют собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 8 января 1654 года в Переяславе. Тогда было принято решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством. Запорожское казачество присягнуло на верность русскому царю.