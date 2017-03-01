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Постпред США в ООН: Трамп не боится бросить вызов России
Американский президент Дональд Трамп не боится бросить вызов России. С таким заявлением выступила постоянный представитель США в Организации объединенных наций (ООН) Никки Хейли. Ее слова передает Al Jazeera.
«Мы отвечали России несколько раз за вещи, которые, как мы считаем, являются неправильными. Мы не боимся этого делать и мы продолжим это делать, если посчитаем нужным», - заявила Хейли.
Журналисты спросили Хейли, является ли Москва другом или врагом для Вашингтона. Американский постпред ответила, что администрации Белого дома не нужно, чтобы Россия была «тем или другим». 1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы и Вашингтона есть совпадающие интересы. Однако представитель Кремля не стал давать однозначного ответа на вопрос, может ли Россия стать союзником США.
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