Захарченко посоветовал украинцам привыкать к его голосу

«Во-первых, это не секретная информация, а во-вторых, я посоветую украинцам привыкать к моему голосу», — заявил Захарченко.

1 марта власти ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) национализировали украинские предприятия, располагающиеся на их территории. 28 февраля в СБУ заявили о перехвате переговоров Захарченко с Трапезниковым. Из телефонной беседы, по данным спецслужб, следовало, что власти ДНР заинтересованы в сохранении торговой блокады Донбасса. Как заявили в СБУ, руководство непризнанной республики планирует воспользоваться ситуацией, чтобы ввести на украинских предприятиях внешнее управление. Блокада поставок угля из Донбасса началась в конце января 2017 года. Ее инициировали радикалы, среди которых есть и депутаты Верховной рады . Блокада привела к нехватке антрацита на Украине, что спровоцировало кризис в энергетической сфере.