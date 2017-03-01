Банки думают над возрождением "Трансаэро"

Бурдин в ноябре предложил банкам план создания новой компании под брендом "Трансаэро". План предусматривает конвертацию задолженности в акции нового перевозчика. Рентабельная деятельность новой авиакомпании не гарантирует возврата всех средств, однако вернуть можно будет больше, чем при распродаже активов в рамках конкурсного производства, говорил гендиректор "Трансаэро" в интервью "Ведомостям". По его оценкам, для запуска новой авиакомпании требуются первоначальные инвестиции объемом $12-13 млн. При этом банки смогут распустить резервы, созданные под долги "Трансаэро", заявил он.

Председатель правления "Абсолют банка" Андрей Дегтярев проявил заинтересованность в создании нового перевозчика, запросив детальный бизнес-план для принятия решения. Распустить резервы согласно требованиям Банка России можно будет не по факту конвертации долга в акции, а после улучшения финансового состояния новой авиакомпании и роста ее справедливой стоимости, отметил он.

Директор департамента по работе с проблемными активами РСХБ Елена Кашуба запросила более подробную информацию об активах, которые планируется внести в новую авиакомпанию, а также анализ финансового состояния "Трансаэро".

Вице-президент Сбербанка Максим Дегтярев заявил, что банк не намерен финансировать новую авиакомпанию. При этом он запросил информацию о том, ведутся ли переговоры с "ВЭБ-лизингом" "ВТБ-лизингом" о поставке самолетов в новую авиакомпанию, как прорабатывается маршрутная сеть и как идут переговоры с другими кредиторами.

Начальник управления по работе с проблемными кредитами "Юникредит банка" Сергей Брякин запросил детальный план восстановления производственной деятельности. C другими кредиторами "Трансаэро" ведет переговоры только в телефонном режиме, но никто из них не выступил однозначно против плана, сказал источник издания, близкий к авиакомпании.

Между тем, против возрождения "Трансаэро" выступает "Аэрофлот" , который также является кредитором компании, говорил в феврале гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев . В реестр требований кредиторов включен долг перед группой "Аэрофлот" на сумму 8,12 млрд руб., отметил представитель компании. Общие затраты "Аэрофлота" на перевозку пассажиров "Трансаэро" оцениваются в 17 млрд руб.

Если банки не согласятся с предложением менеджмента "Трансаэро", резервы, созданные под плохие долги, будут заблокированы на ближайшие 2-3 года, пока не завершится конкурсное производство. При этом вернуть удастся только около 2% долгов, заявил представитель перевозчика.