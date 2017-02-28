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«Богатые русские дети» устроили дрифт в потоке машин у МГУ
В интернете опубликовали запись с видеорегистратора, демонстрирующую как два BMW M5 дрифтуют в потоке машин на Воробьевых горах. Видео было опубликовано в аккаунте richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram, его автором значится пользователь maxim__m5.
Записи были сделаны неподалеку от здания МГУ. На кадрах видно, что два BMW вылетают в поток между другими автомобилями и делают несколько опасных разворотов. «Тоска по летнему сезону, ждем с нетерпением», - так подписано это видео.
Водителям BMW могут грозить штрафы и лишение прав за нарушение статей 12.14 («Нарушение правил маневрирования») и 12.15 («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона») КоАП РФ.
По данным издания Life, опубликовавший видео 22-летний Максим Амирсаланов в сентябре 2015 года был лишен прав на 12 месяцев. Life утверждает, что он часто устраивал заезды по городу с Марой Багдасарян, которую ранее приговорили к исправительным работам и штрафу за многочисленные нарушения ПДД. По информации издания, в соцсетях Амирсаланова также появлялся Gelandewagen сына вице-президента компании «ЛУКОЙЛ» Руслана Шамсуарова, ставшего фигурантом громкого дела о «гонках» с полицией.
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