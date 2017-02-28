«Богатые русские дети» устроили дрифт в потоке машин у МГУ

В интернете опубликовали запись с видеорегистратора, демонстрирующую как два BMW M5 дрифтуют в потоке машин на Воробьевых горах. Видео было опубликовано в аккаунте richrussiankids («Богатые русские дети») в Instagram , его автором значится пользователь maxim__m5.

Записи были сделаны неподалеку от здания МГУ . На кадрах видно, что два BMW вылетают в поток между другими автомобилями и делают несколько опасных разворотов. «Тоска по летнему сезону, ждем с нетерпением», - так подписано это видео.

Водителям BMW могут грозить штрафы и лишение прав за нарушение статей 12.14 («Нарушение правил маневрирования») и 12.15 («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона») КоАП РФ.