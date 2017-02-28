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"Он устал от времени": Кличко об обрушении моста в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обрушившийся мост в центре украинской столицы устал от времени, сообщает «112 Украина».
«Он устал от времени, с одной стороны. С другой — это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации», — сказал Кличко.
По его словам, запрет на движение по Шулявскому мосту продлится до тех пор, пока не будет проведено его обследование. Мэр отметил, что в киевской администрации уже есть предложения по ремонту моста.
«Обрушение моста только ускорит действия мэрии Киева, направленные на реконструкцию путепровода», - добавил Кличко.
Вечером в понедельник, 27 февраля, в Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе. Пострадавших нет.
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