"Он устал от времени": Кличко об обрушении моста в Киеве

«Он устал от времени, с одной стороны. С другой — это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это вследствие нарушения правил эксплуатации», — сказал Кличко.

По его словам, запрет на движение по Шулявскому мосту продлится до тех пор, пока не будет проведено его обследование. Мэр отметил, что в киевской администрации уже есть предложения по ремонту моста.

«Обрушение моста только ускорит действия мэрии Киева, направленные на реконструкцию путепровода», - добавил Кличко.

Вечером в понедельник, 27 февраля, в Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе. Пострадавших нет.