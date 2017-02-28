РФ позволила подозреваемым по делу Ким Чен Нама покинуть страну

Сеул просил Москву перехватить четырех северокорейцев, подозреваемых в убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама, но Россия отказала из-за отсутствия доказательств, сообщает «Чунан ильбо»

Малайзийские полицейские установили, что четверо граждан КНДР, которые наблюдали за убийством Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура, покидали страну рейсами через Джакарту, Дубай, Москву и Владивосток. Поэтому спецслужбы Южной Кореи обратились к России с просьбой задержать подозреваемых.

Однако в тот момент расследование убийства Ким Чен Нама было только на начальной стадии. У подозреваемых было гражданство КНДР, поэтому Москва не имела оснований для задержания.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По подозрению в причастности к преступлению были арестованы четыре человека. В розыск объявлены четверо граждан КНДР.