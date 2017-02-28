Суд идет: Фриске бьются за каждую копейку

В Москве суд начал рассмотрение иска Русфонда, который просит родителей Жанны Фриске вернуть не потраченные на лечение артистки благотворительные средства, сообщает портал «Дни.ру».

Ранее Русфонд перевел на лечение Фриске 25 млн рублей, которые были собраны зрителями Первого канала. В суде юристы организации требуют представить документы о потраченных средствах. Они заявляют, что деньги были переведены на другой счет и обналичены в иностранной валюте.

Судья предложил ответчикам внести необходимую сумму на счет управления судебного департамента Москвы. Если по результатам экспертизы выяснится, что средства были потрачены незаконно, их спишут со счета. Если будет доказано обратное, то их вернут родственникам Жанны Фриске.

Однако адвокаты ответчиков попросили отложить рассмотрение дела.