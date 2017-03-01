Стритрейсершу Багдасарян ждет суд за подделку документов

Уголовное дело в отношении участницы нелегальных гонок Мары Багдасарян передано в суд. Ее обвиняют в предоставлении поддельного больничного листа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Расследование в отношении Багдасарян окончено. Дело передано в суд», — заявил собеседник агентства.

Фальшивый больничный Багдасарян предоставила, чтобы уклониться от выполнения обязательных работ, к которым была приговорена за многочисленные нарушения правил дорожного движения. Мара Багдасарян выполняет обязательные работы в ГБУ «Жилищник» в московском районе Сокол в качестве подсобного рабочего.

Мару Багдасарян неоднократно задерживали за нарушение правил дорожного движения. За десятки неоплаченных штрафов девушку приговорили к 595 часам обязательных работ, административным штрафам на сумму 223 тысячи рублей, а также к арестам на 10 и 14 суток. Всего было рассмотрено семь из 54 административных материалов в отношении нарушительницы. 21 марта Савеловский суд Москвы рассмотрит иск о лишении Багдасарян водительских прав.