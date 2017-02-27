В Москве весна начнется аномально теплой погодой

Синоптики заявили, что начало весны в Москве будет аномально теплым, сообщает ТАСС

По данным Гидрометцентра России, последние зимние дни и первые дни весны будут теплее, чем в среднем многолетнем значении.

«Средняя температура предстоящей пятидневки в столичном регионе превысит климатическую норму на 8-10 градусов. Погода опередит календарь почти на месяц», — сообщили представители Гидрометцентра.

Отмечается, что средняя температура в столице будет выше 0 градусов. Осадки продолжатся, но снежный покров уменьшится. Однако осадки и переход температуры через нулевую отметку к отрицательным значениям станут причиной образования гололедицы.

Днем во вторник, 28 февраля, возможны осадки, воздух прогреется до 1-3 градусов тепла. 1 марта также ожидаются небольшие осадки, температура поднимется до 4-6 градусов.

В четверг, 2 марта, в столице до минус 1 до плюс 4 градусов. В пятницу и субботу прогнозируется до 5 градусов тепла.