Доллар преодолел психологическую отметку

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 3 марта, курс доллара впервые с февраля поднялся выше 59 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 10:49 по московскому времени стоимость доллара составляла 59,01 рубля. В последний раз 59 рублей доллар стоил 10 февраля. За день до этого, 9 февраля, американская валюта преодолела эту отметку, подорожав до 59,15 рубля.

Курс евро в ходе торгов достиг отметки 61,10 рубля.

Рубль продолжил падение, хотя цены на нефть выросли после вчерашнего падения. Сегодня стоимость барреля нефти Brent с поставкой в мае выросла на 0,3 процента - до 55,25 доллара. Накануне, 2 марта, баррель Brent дешевел на 2,2 процента - до 55,02 доллара.