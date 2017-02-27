Голодец рассказала о повышении зарплат

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец завила, что в России зарплата не соответствует квалификации кадров. По ее словам, доведение оплаты до конкурентоспособного уровня положительно повлияет на производство и экономику. Об этом вице-премьер рассказала в Сочи в ходе Российского инвестиционного форума, сообщает ТАСС . По ее словам, росту производительности препятствует резкое сокращение инвестиций в экономику России. Второй причиной Голодец назвала отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение.

«К этому стимулирует, к этому подталкивает абсолютно дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников», - сказала вице-премьер.

Она также отметила, что на сегодняшний день на уровне МРОТ работают 4,9 млн человек. Однако минимальный уровень оплаты труда, по словам Голодец, в стране ниже прожиточного минимума.

«Доведение его до прожиточного минимума, до конкурентоспособного уровня даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям», - рассказала вице-премьер.