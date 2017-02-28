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ООН отреагировала на признание паспортов ДНР и ЛНР в России
Признание Россией паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не должно стать обстоятельством, которое может усложнить минский мирный процесс. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью газете «Коммерсант».
«С одной стороны, важно, чтобы у людей были документы. Но, с другой стороны, нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые усложняют минский мирный процесс. Я не говорю, что это такой шаг — пожалуйста, не поймите меня неправильно. Но надо помнить, что главная задача — добиться урегулирования», — сказал Гранди.
Он также напомнил, что лицам без гражданства и без документов Лига наций начала выдавать нансеновские паспорта.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам, которые проживают в ДНР и ЛНР.
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