ООН отреагировала на признание паспортов ДНР и ЛНР в России

Признание Россией паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не должно стать обстоятельством, которое может усложнить минский мирный процесс. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в интервью газете «Коммерсант»

«С одной стороны, важно, чтобы у людей были документы. Но, с другой стороны, нельзя, чтобы предпринимались шаги, которые усложняют минский мирный процесс. Я не говорю, что это такой шаг — пожалуйста, не поймите меня неправильно. Но надо помнить, что главная задача — добиться урегулирования», — сказал Гранди.

Он также напомнил, что лицам без гражданства и без документов Лига наций начала выдавать нансеновские паспорта.