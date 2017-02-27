Янукович рассказал о разводе и новой спутнице

Янукович отметил, что живет не один, а вместе с сестрой своей бывшей кухарки.

В своем интервью Der Spiegel экс-президент также рассказал, что его обеспечивает старший сын Александр, и о своем хобби - теннисе.

«Я люблю иногда арендовать теннисный корт, но не всегда есть возможность», - сказал Янукович.

Экс-президент Украины покинул территорию страны в 2014 году вместе с Любовью Полежай, которую считают его гражданской женой.