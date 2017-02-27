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Янукович рассказал о разводе и новой спутнице
Экс-президент Украины Виктор Янукович развелся с супругой Людмилой. В браке они прожили 45 лет, сообщает Der Spiegel.
Янукович отметил, что живет не один, а вместе с сестрой своей бывшей кухарки.
В своем интервью Der Spiegel экс-президент также рассказал, что его обеспечивает старший сын Александр, и о своем хобби - теннисе.
«Я люблю иногда арендовать теннисный корт, но не всегда есть возможность», - сказал Янукович.
Экс-президент Украины покинул территорию страны в 2014 году вместе с Любовью Полежай, которую считают его гражданской женой.
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