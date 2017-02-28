Свидетельница убийства Немцова купила четыре квартиры в Киеве

Две квартиры девушка приобрела в ноябре 2015 года, еще две в декабре 2016 года. Вся недвижимость находится на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы.

Отмечается, что эти квартиры модель сдает в аренду, а сама живет на Феодосийском переулке. На эту квартиру деньги Дурицкой дал сам Немцов.

Украинская модель была вместе с Борисом Немцовым в момент его убийства на Большом Москворецком мосту.

Оппозиционер был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. По его делу проходят пятеро фигурантов. Дурицкая является единственным свидетелем преступления.