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Свидетельница убийства Немцова купила четыре квартиры в Киеве
Украинская модель Анна Дурицкая, которая является главным свидетелем убийства российского оппозиционера Бориса Немцова, купила четыре квартиры в Киеве. Об этом сообщили в передаче «Телевизионная служба новостей» на канале «1+1».
Две квартиры девушка приобрела в ноябре 2015 года, еще две в декабре 2016 года. Вся недвижимость находится на проспекте Науки в Голосеевском районе столицы.
Отмечается, что эти квартиры модель сдает в аренду, а сама живет на Феодосийском переулке. На эту квартиру деньги Дурицкой дал сам Немцов.
Украинская модель была вместе с Борисом Немцовым в момент его убийства на Большом Москворецком мосту.
Оппозиционер был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы. По его делу проходят пятеро фигурантов. Дурицкая является единственным свидетелем преступления.
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