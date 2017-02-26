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Порошенко пообещал «не оставлять без поддержки» жителей Крыма
Миллионы людей в России взяты в заложники и Киев не оставит их без поддержки. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко в Facebook.
Киевский лидер пообещал «не оставлять без поддержки» жителей Южного федерального округа России, в частности, Крыма. Он считает, что на полуострове происходит «грубое нарушение прав человека» и Россия «несёт за это ответственность».
Ранее Порошенко заявил, что существует угроза «полномасштабной войны» с Российской Федерацией.
Напомним, после переворота в Киеве, жители Крыма на референдуме проголосовали за возвращение полуострова в состав России.
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