Порошенко пообещал «не оставлять без поддержки» жителей Крыма

Facebook. Миллионы людей в России взяты в заложники и Киев не оставит их без поддержки. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко

Киевский лидер пообещал «не оставлять без поддержки» жителей Южного федерального округа России, в частности, Крыма. Он считает, что на полуострове происходит «грубое нарушение прав человека» и Россия «несёт за это ответственность».

Ранее Порошенко заявил, что существует угроза «полномасштабной войны» с Российской Федерацией.

Напомним, после переворота в Киеве, жители Крыма на референдуме проголосовали за возвращение полуострова в состав России.