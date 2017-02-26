Опубликовано видео с места наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане

В сети появилось видео с места наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане. Ролик выложен на канале RT в Youtube

На кадрах оцепленное место происшествия, множество полицейских и покореженные машины видны несколько разбитых машин.

Накануне вечером во время праздничного парада в толпу людей врезался автомобиль. Пострадали 28 человек, 21 человек был госпитализирован. 12 человек находятся в критическом состоянии. Водитель автомобиля арестован. По данным полиции, он был в состоянии алкогольного опьянения.