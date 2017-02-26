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Опубликовано видео с места наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане
В сети появилось видео с места наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане. Ролик выложен на канале RT в Youtube.
На кадрах оцепленное место происшествия, множество полицейских и покореженные машины видны несколько разбитых машин.
Scene where car hit crowd watching #Endymion parade https://t.co/VrVnmKVkOA pic.twitter.com/3jbb0q4wT9— WWL-TV (@WWLTV) 26 февраля 2017 г.
Накануне вечером во время праздничного парада в толпу людей врезался автомобиль. Пострадали 28 человек, 21 человек был госпитализирован. 12 человек находятся в критическом состоянии. Водитель автомобиля арестован. По данным полиции, он был в состоянии алкогольного опьянения.
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