Украина сорвала переговоры по Донецкой фильтровальной станции

Украинская сторона отказалась от договоренностей по нормализации положения на линии разграничения сторон, в том числе в районе Донецкой фильтровальной станции.

«Украинская сторона сорвала даже самые невинные договоренности, которые возникали за время общения сторон. Отвод техники, согласованный на крайней встрече Контактной группы в Минске и поддержанный «нормандским форматом» на уровне министров иностранных дел, сегодня оказался невозможным. Призывы к прекращению огня также остались неуслышанными», -- рассказала она, добавив, что переговоры длились четыре с половиной часа. Однако добиться нормализации ситуации вокруг Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой более полумиллиона жителей по обе стороны линии соприкосновения, так и не удалось.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 февраля украинские силовики захватили Донецкую фильтровальную станцию и обстреливают оттуда позиции ДНР. За время конфликта станция многократно оказывалась под обстрелами, в результате которых останавливалась ее работа.