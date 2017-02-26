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Украина сорвала переговоры по Донецкой фильтровальной станции
Украинская сторона отказалась от договоренностей по нормализации положения на линии разграничения сторон, в том числе в районе Донецкой фильтровальной станции.
Об этом заявила пресс-секретарь главы делегации ДНР на Минских переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина, сообщает издание «Новости ДНР».
«Украинская сторона сорвала даже самые невинные договоренности, которые возникали за время общения сторон. Отвод техники, согласованный на крайней встрече Контактной группы в Минске и поддержанный «нормандским форматом» на уровне министров иностранных дел, сегодня оказался невозможным. Призывы к прекращению огня также остались неуслышанными», -- рассказала она, добавив, что переговоры длились четыре с половиной часа. Однако добиться нормализации ситуации вокруг Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой более полумиллиона жителей по обе стороны линии соприкосновения, так и не удалось.
Ранее сообщалось, что в ночь на 25 февраля украинские силовики захватили Донецкую фильтровальную станцию и обстреливают оттуда позиции ДНР. За время конфликта станция многократно оказывалась под обстрелами, в результате которых останавливалась ее работа.
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