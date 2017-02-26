Украинские радикалы покинули территорию Донецкой фильтровальной станции

Вооруженные формирования украинских радикалов были выгнаны с территории Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил сегодня заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей

«Военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции. Тем не менее, противник продолжил укреплять свои блиндажи вблизи станции, что является существенным нарушением предоставленных ВСУ 15 марта 2015 года письменных гарантий и принятых ранее в Минске договоренностей», - сказал Басурин.

По его словам, расконсервирование станции затягивается. Руководство ВСУ не дает гарантий безопасности ремонтным бригадам для проведения восстановительных работ на ЛЭП вблизи станции.

Накануне националисты захватили территорию Донецкой фильтровальной станции. Сама станция прекратила работу с 24 февраля, после обстрелов ВСУ. Снаряды попали в хлоропровод, склад хлора и бомбоубежище.

Фильтровальная станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны фронта.