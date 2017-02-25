Подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама получила 90 $ за «розыгрыш»

Гражданка Индонезии Сити Айсиа, подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама, получила $90 за нападение на него.

Она считала все происходящее розыгрышем, рассказал заместитель индонезийского посла в Малайзии, сообщает Associated Press . «Она рассказала в общих чертах, что кто-то попросил ее сделать эту работу. Она сказала, что получила масло, похожее на детское», – рассказал вице-посол Индонезии Андреано Эрвин, видевшийся с подозреваемой. Он также отметил, что никаких обвинений против нее пока не было выдвинуто.

Брат президента Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Чен Нам умер после нападения в аэропорту Куала-Лумпура (Малайзия) 13 февраля. По данным полиции Малайзии, он был убит с помощью яда, идентифицированного как VX, фосфороорганического боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Согласно данным с видеокамер аэропорта, Ким Чен Нам был атакован двумя женщинами, она из которых, по предварительной версии, набросила на лицо Нама платок, пропитанный ядовитым веществом. Есть также версия, что женщины убили его при помощи отравленных игл.