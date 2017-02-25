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Деловая газета «Взгляд»

В Сети появилось видео медведицы с непослушным медвежонком

Колумбийское правительственное агентство по охране природы опубликовало видеозапись, на которой очковая медведица пытается перевести испуганного детеныша через небольшую реку. Публикация приурочена к международному дню защиты медведей. На видео видно, как медвежонок сопротивляется и пытается сбежать, но мама берет его за шкирку и заводит в воду, передает РИА «Новости».
Очковые медведи входят в красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП). Сейчас в мире проживают около 20 тыс. особей.
Безумный мир Великобритания Видео Колумбия
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