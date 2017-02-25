В "Горбачев-фонде" прокомментировали "обнаружение документов" в Лондоне

«Горбачев-фонд» опроверг сообщения СМИ о том, что его конфиденциальные документы случайно нашли в лондонском особняке.

«Очередная "утка". У нас никогда не было офисов по указанному в сообщениях СМИ адресу, и мы никогда не сотрудничали с упомянутой в них организацией - Международной ассоциацией по связям с общественностью», - сказали в Фонде, передает ТАСС

Накануне The Guardian сообщила, что группа лондонских сквоттеров нашла документы "Горбачев-фонда". Находка была сделана в роскошном особняке в лондонском районе Белгравия. Это здание сквоттеры захватили неделю назад.

Ранее здесь были офисы сотрудничающей с «Горбачев-фондом» Международной ассоциации по связям с общественностью (International Public Relations Association).

«Сквоттеры обнаружили тайник с документами, относящихся к Горбачев-Фонду. Эта организация была создана по инициативе бывшего президента СССР, с участием политических и религиозных лидеров, государственных деятелей, представителей интеллигенции», - написала газета.

Сообщается, что документы фонда являются конфиденциальными. В частности, они включают в себя письма в различные транснациональные корпорации с просьбой стать спонсорами фонда. Среди них Shell , British Airways, HSBC, BT и Virgin Hotels. Одно из писем подписано лично экс-президентом СССР.

Сквоттеры-анархисты, принципиально занимающие дома богатых, провозгласили особняк своим штабом. Власти уже выдали ордер на выселение активистов.