Японский план освоения Курил имеет двойное дно

Любая совместная деятельность на Курилах должна вестись по законам России, иначе Япония попытается установить ползучий суверенитет над островами. Так считает представитель Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков, передает «Экономика сегодня»

«Японцы не скрывают, что для них так называемое совместное освоение Курильских островов – шаг к получению суверенитета над этими территориями. Это и есть их цель, с японской стороны здесь все прозрачно… Надо обязательно оговорить тот момент, что вся деятельность на Курилах должна осуществляться по законам Российской Федерации. В противном случае это станет своего рода ползучей формой суверенитета», – заявил Кузьминков.

Ранее японские СМИ сообщили о том, что Токио готовит план совместной с Россией хозяйственной деятельности на южных Курилах. Вопросы территориальной принадлежности при этом затронуты не будут. В частности, возможна совестная организация морских круизов, не предполагающих высадку туристов на островах, работы в сфере экологии и рыболовства.

Эксперты говорят, что в 1990-х годах разрабатывался аналогичный план. Однако Москва потребовала совместного освоения на своих условиях, а Токио на это не пошел. Этот сценарий может повториться и сейчас. Эксперт считает, что Япония сначала должна признать суверенитет России.

«Мы хотим обойти острые углы, но вопрос суверенитета над Курилами не обойти в любом случае. Японцы будут стремиться к тому, чтобы получить на островах как можно больше прав, мы же этого допустить, разумеется, не можем», – резюмировал Виктор Кузьминков.