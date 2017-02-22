Мать Бузовой дала скандальное интервью о браке дочери

Родственница главной звезды проекта «Дом-2» согласилась пообщаться с журналистами на тему развода телеведущей. Мама Ольги Бузовой дала откровенное интервью, в котором открыла неприглядные стороны семейной жизни своей дочери.

Мать ведущей «Дома-2» дала понять, что брак ее звездной дочери распался из-за непорядочности мужа-футболиста. По словам Ирины Александровны Бузовой, именно Дмитрий Тарасов стал инициатором разрыва отношений, причем сделал это в жесткой и неподобающей форме.

«Страшно не само расставание, а как человек это делает. Тарасов уже дважды расстается не по-человечески со своими женами. Предав однажды, предаст и в следующий раз», - высказалась Ирина Александровна.

Бузова-старшая не стала скрывать: в отношениях телеведущей и спортсмена женщина любила, а мужчина позволял себя любить, в этом союзе они не были равноправными партнерами. Она пояснила, что ее дочь слишком идеализировала мужа и буквально растворялась в любимом человеке, что, в конце концов, ее и подвело – футболист быстро понял, что ему не обязательно выполнять свои обязательства перед женой, его и так любят и балуют.

Ольга в замужестве столкнулась с жестоким открытием того, что «говорить и делать - это разные вещи», откровенно сказала мама звезды.

Также Ирина Александровна отметила, что с самого начала отношения дочери с футболистом вызвали у нее сомнения, так как Дмитрий сразу же захотел составить брачный контракт.

«Мне с самого начала не понравился формат отношений Ольги с Тарасовым. Человек судится с женой с маленьким ребенком… Когда я узнала, что Дима предлагает брачный контракт, стало все понятно. Увы, только для меня. Мужчина, зарабатывающий миллионы, берет в жены популярную работающую девушку и заранее оговаривает, что он ей никогда ничего не будет должен… Я дочь предупредила, но услышала в ответ: «Я его люблю, мне его деньги не нужны»», — рассказала Ирина Бузова.

Она открыла правду и о том, что проблемы в отношениях Ольги и Дмитрия начались задолго до развода – почти год Бузова пыталась что-то предпринимать для спасения брака. «За последний год дочь дважды обращалась ко мне с вопросом: что делать? Была в шоке от всей этой ситуации с Тарасовым», - призналась родственница ведущей «Дома-2».

Ирина Александровна убеждена: спасти отношения пары все равно было невозможно, потому что Дмитрий не любил Ольгу.