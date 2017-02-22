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Захарова ответила на призыв Киева лишить Россию права вето в Совбезе ООН
Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, который предложил лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН при решении вопросов, связанных с Украиной, следует навести порядок у себя дома прежде, чем пытаться улучить работу международных организаций. Об этом в среду, 22 февраля, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.
«Хочется ответить ему одним советом: сначала нужно навести порядок у себя дома, там все наладить, там решить все вопросы, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов. Пока международные механизмы без господина Климкина и так работают неплохо», — считает дипломат.
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