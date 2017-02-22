Захарова ответила на призыв Киева лишить Россию права вето в Совбезе ООН

«Хочется ответить ему одним советом: сначала нужно навести порядок у себя дома, там все наладить, там решить все вопросы, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов. Пока международные механизмы без господина Климкина и так работают неплохо», — считает дипломат.