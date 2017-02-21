США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН

«Решение России признать документы, выдаваемые в ЛНР и ДНР, является еще одним прямым вызовом попыткам добиться мира на востоке Украины», - заявила Хейли.

Свое заявление Хейли сделала на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам конфликтов в Европе. Хейли отметила, что российские власти пытаются помешать свершиться тем переменам, «которых хотели украинцы». По словам постпреда США, антироссийские санкции останутся до тех пор, пока Крым не будет передан под контроль украинских властей.

«США и ЕС едины в том, что санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока Москва не выполнит всех своих обязательств. Наши отдельные санкции, введенные в связи с аннексией Крыма, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет Крым Украине», - заявила Хейли.

18 февраля 2017 года Россия признала паспорта, выданные гражданам властями ДНР и ЛНР. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, решение было принято из гуманитарных соображений. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Вскоре после этого ряд западных стран ввел в отношении России ограничительные меры.