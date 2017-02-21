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В Москве объявлен повышенный уровень опасности
Синоптики объявили на 21 и 22 февраля «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра, снега и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Во вторник скорость ветра достигнет 5-10 м/с, местами – 12-17 м/с. В среду столбики термометров будут находиться на уровне от нуля до -2 градусов. Ночью пройдет дождь со снегом. Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с. В такую погоду гражданам рекомендуется сохранять бдительность.
Кроме того, теплая погода, установившаяся в столичном регионе, превышает погодную норму на восемь градусов.
«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна, однако вероятность стихийных бедствий исключена. Это третий из пяти уровней опасности.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.
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