В Москве объявлен повышенный уровень опасности

Синоптики объявили на 21 и 22 февраля «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра, снега и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр

Во вторник скорость ветра достигнет 5-10 м/с, местами – 12-17 м/с. В среду столбики термометров будут находиться на уровне от нуля до -2 градусов. Ночью пройдет дождь со снегом. Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с. В такую погоду гражданам рекомендуется сохранять бдительность.

Кроме того, теплая погода, установившаяся в столичном регионе, превышает погодную норму на восемь градусов.

«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна, однако вероятность стихийных бедствий исключена. Это третий из пяти уровней опасности.