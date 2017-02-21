Украина заблокировала в ООН заявление о смерти Чуркина

«Украина заблокировала принятие заявления Председателя Совета Безопасности ООН, посвященное В.Чуркину. В этом вся нынешняя украинская «власть»: ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе», - написала она.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. По предварительной версии, причиной его смерти стал сердечный приступ. Должность постпреда Чуркин занимал с апреля 2006 года.