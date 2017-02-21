Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Украина заблокировала в ООН заявление о смерти Чуркина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина заблокировала принятие Советом безопасности ООН заявления, посвященного постпреду России Виталию Чуркину. Об этом Захарова рассказала на своей странице в Facebook.
«Украина заблокировала принятие заявления Председателя Совета Безопасности ООН, посвященное В.Чуркину. В этом вся нынешняя украинская «власть»: ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе», - написала она.
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. По предварительной версии, причиной его смерти стал сердечный приступ. Должность постпреда Чуркин занимал с апреля 2006 года.
Ранее сообщалось, что Совбез ООН принял заявление в связи со смертью Виталия Чуркина, выразив глубокие соболезнования семье дипломата, а также правительству и народу России. Свои соболезнования также выразил генсек ООН Антониу Гутерреш, который назвал Чуркина выдающимся дипломатом. Украина заблокировала заявление председателя Совбеза, так как сейчас она сама председательствует в нем.
Оставить комментарий