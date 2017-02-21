Граждане других стран стали получать паспорта ДНР и ЛНР

Несколько десятков иностранных граждан, воюющих в Донбассе на стороне ополченцев, получили паспорта ДНР и ЛНР. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей донецких властей.

По словам собеседников издания, речь, в частности, идет о гражданах Словакии, Чехии, Сербии, Румынии, Испании, Финляндии и Франции.

Один из источников издания заявил, что всего было выдано более 400 тысяч паспортов, часть из которых получили выходцы из Западной Европы.

Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин рассказал «Известиям», что в обороне Донбасса до сих пор принимают участие добровольцы из западных стран, хотя и не в таком количестве, как в 2014-2015 годах. «О конкретных цифрах говорить трудно, так как данные постоянно меняются - кто-то приезжает, кто-то уезжает», - отметил он. По словам экс-министра иностранных дел ДНР Александра Кофмана, добровольцев-иностранцев активно набирают в 15-й международный батальон.

Несколько добровольцев рассказали газете, что они не собираются возвращаться домой, где им может грозить уголовное преследование за участие в военных действиях непризнанных государств. «ДНР для меня стала настоящим домом. Многие из нас здесь нашли смысл жизни, создали семьи. Наши товарищи отдали жизни за свободу донбасского народа. У нас нет причин возвращаться на родину. И после окончания войны мы собираемся остаться», - заявил доброволец с позывным Роко. Иностранный военный с позывным Само рассказал «Известиям», что присоединиться к ополченцам его побудила трагедия, произошедшая в Одессе 2 мая 2014 года.

По официальны данным на 2014 год, на территории ДНР и ЛНР на стороне ополченцев воевали более 1,5 тысячи добровольцев из Западной Европы. В частности, сообщалось о ста немецких добровольцах, среди которых были бывшие профессиональные военные. В 2015 году в Донбассе создали чешско-словацкое боевое подразделение.