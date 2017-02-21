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Никита Джигурда добился отмены развода с Анисиной

Эпатажному актеру российского шоу-бизнеса Никите Джигурде удалось на месяц отсрочить развод с фигуристкой Мариной Анисиной. Чтобы вернуть супругу, актер решил исправить себя, сообщает RussianShowbiz.
Согласно решению суда, у пары есть один месяц, чтобы восстановить отношения.
«Я восстановился после микроинсульта. Сейчас вешу 90 килограммов, глаза мои чисты, без наркотиков. Я по-русски водочку попиваю, набрал вес. Лед тронулся!» — рассказал Джигурда.
Он также отметил, что ему наконец-то начали поступать заказы на выступления в закрытых ночных клубах. Актер заметил, что несказанно этому рад, так как заказов не было уже очень давно, а сейчас для него это единственная возможность заработать денег.
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