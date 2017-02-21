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Кадыров высказался о смерти Чуркина

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина настоящим воином Родины, который «умер на боевом посту». Об этом Кадыров написал в своем Instagram.
«Скоропостижно оборвалась жизнь Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталия Чуркина. Он был выдающимся дипломатом, патриотом России, который в течение многих лет отстаивал интересы своего Отечества. Виталий Иванович умер на боевом посту как настоящий воин Родины! Я выражаю глубокие соболезнования Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, родным и близким Виталия Чуркина», — написал Кадыров.
Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке. 21 февраля ему должно было исполниться 65 лет.
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