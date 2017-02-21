Кадыров высказался о смерти Чуркина

«Скоропостижно оборвалась жизнь Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталия Чуркина. Он был выдающимся дипломатом, патриотом России, который в течение многих лет отстаивал интересы своего Отечества. Виталий Иванович умер на боевом посту как настоящий воин Родины! Я выражаю глубокие соболезнования Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову , родным и близким Виталия Чуркина», — написал Кадыров.

Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке. 21 февраля ему должно было исполниться 65 лет.