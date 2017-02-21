Путин наградил Чуркина посмертно

В сообщении говорится, что постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) был награжден орденом «за самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм». Путин также направил телеграмму с соболезнованиями вдове дипломата Ирине Чуркиной и его детям Анастасии и Максиму Чуркиным.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля от сердечного приступа за день до своего 65-летия. В должности постпреда дипломат работал с 8 апреля 2006 года.