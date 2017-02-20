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Заседание ООН началось с минуты молчания в память о Виталие Чуркине
Минутой молчания перед заседанием ООН почтили коллеги память постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Постпред РФ скончался вечером 20 февраля на день до 65-летия.
Сообщение о смерти дипломата появилось на официальном сайте Министерства иностранных дел. Отмечается, что Чуркин скончался в Нью-Йорке на рабочем посту.
"Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования", - говорится в сообщении МИД.
На заседании ООН продемонстрировали видео с траурным обращением, которое опубликовал в Сети постпред Индонезии при ООН.
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