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«Витязи-М» выйдут на улицы Москвы
Гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов заявил, что новые трамваи «Витязь-М» появятся в Москве уже в конце февраля, сообщает «Москва 24».
Первые трамваи будут курсировать по маршруту №17 (Останкино — Медведково). До конца года в Москве пустят 100 «Витязей-М».
Отмечается, что новые трамваи издают меньше шума и они оборудованы для маломобильных граждан. Также в них установлены камеры наблюдения, спутниковая навигация и климат-контроль.
Ранее сообщалось, что новые трамваи запустят на площади Тверская Застава. Трамвайную линию продлят от Лесной улицы до Белорусского вокзала, а на площадь Тверская застава вернут разворотное кольцо, которое демонтировали в 2008 году.
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