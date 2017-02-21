«Витязи-М» выйдут на улицы Москвы

Первые трамваи будут курсировать по маршруту №17 (Останкино — Медведково). До конца года в Москве пустят 100 «Витязей-М».

Отмечается, что новые трамваи издают меньше шума и они оборудованы для маломобильных граждан. Также в них установлены камеры наблюдения, спутниковая навигация и климат-контроль.

Ранее сообщалось, что новые трамваи запустят на площади Тверская Застава. Трамвайную линию продлят от Лесной улицы до Белорусского вокзала, а на площадь Тверская застава вернут разворотное кольцо, которое демонтировали в 2008 году.