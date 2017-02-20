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Лавров обвинил спецслужбы США в прослушке посла РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские спецслужбы прослушивают все разговоры посла России в США Сергея Кисляка, включая доклады о выполнении его обязанностей. Об этом сообщает РИА Новости.
«В связи со скандалом, который был раскручен вокруг поработавшего несколько недель советником Трампа по национальной безопасности генерала Флинна, американские спецслужбы рассказывали журналистам абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что, например, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушиваются. Включая его доклады в Москву о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности», — сказал Лавров.
Ранее экс-советник президента США Майкл Флинн подал в отставку после обвинений со стороны министерства юстиции в том, что он ввел в заблуждение администрацию президента США относительно своих контактов с Кремлем.
Флинн признался, что непреднамеренно предоставил Белому дому неполную информацию о состоявшемся разговоре с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Трамп принял отставку. Исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности назначен генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг.
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