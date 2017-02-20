Лавров обвинил спецслужбы США в прослушке посла РФ

«В связи со скандалом, который был раскручен вокруг поработавшего несколько недель советником Трампа по национальной безопасности генерала Флинна, американские спецслужбы рассказывали журналистам абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что, например, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушиваются. Включая его доклады в Москву о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности», — сказал Лавров.

Флинн признался, что непреднамеренно предоставил Белому дому неполную информацию о состоявшемся разговоре с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Трамп принял отставку. Исполняющим обязанности советника президента США по нацбезопасности назначен генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг.