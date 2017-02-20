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Скончалась актриса Светлана Карпинская
В Санкт-Петербурге на 80-м году жизни умерла народная артистка России Светлана Карпинская. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на театр комедии имени Акимова.
Информацию о смерти актрисы подтвердила ТАСС художественный руководитель театра Татьяна Казакова. По ее словам, Карпинская скончалась после продолжительной болезни. О времени и месте прощания с артисткой станет известно позже.
Светлана Карпинская сыграла в более чем двадцати фильмах, в том числе исполнила роль Кати Ивановой в картине Эльдара Рязанова «Девушка без адреса».
В 1963 году актриса поступила в Санкт-Петербургский академический театр комедии имени Акимова, где сыграла более 50 ролей. Она работала с режиссерами Петром Фоменко, Романом Виктюком и другими.
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