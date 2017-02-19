Крупнейшую в мире яхту российского миллиардера арестовали в Гибралтаре

Яхту российского магната Андрея Мельниченко арестовали в Гибралтаре из-за исков более чем на 15,3 млн евро. Об этом сообщает портал Yacht Harbour

Крупнейшая частная парусная яхта в мире прибыла в Гибралтар всего несколько дней назад после того, как покинула город Киль (Германия), чтобы пройти отделочные работы и испытания в Испании. Однако юристы верфи, где судно было построено, подали иск к заказчику из-за нарушения условий контракта. Они утверждают, что компания, которая сейчас владеет яхтой, не оплатила последний взнос почти в 9,8 млн млн евро, хотя должна была сделать это еще 27 января.

Это уже вторая яхта Мельниченко. Предыдущая, гораздо более скромных размеров, была построена Thyssen Krupp Marine Systems на верфи HDW (город Киль). Она была спущена на воду летом 2008 года, на ней 14 спальных мест.

Новая яхта обошлась миллиардеру в 400 млн евро. Ее водоизмещение более 12000 тонн, длина 142 метра. Это восьмипалубное судно. Предполагается, что его экипаж составит 50 человек. У яхты прозрачная подводная секцию корпуса, через которую можно наблюдать за подводным миром.

Согласно рейтингу журнала Forbes, состояние Мельниченко оценивается в $13,4 млрд, он занимает 139-е место в мировом рейтинге самых богатых людей и 11-е в России.