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Андрея Малахова шокировали результаты ДНК-теста
Телеведущий Андрей Малахов с помощью ДНК-теста узнал, что у него есть троюродный брат. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Малахов напомнил, что два месяца назад ведущая программы «Здоровье» Елена Малышева взяла анализ ДНК у известных россиян, чтобы выяснить их родословную. «Пригласив на запись передачи, Леночка объявила сенсационную новость: по отцовской линии - мой троюродный брат Николай Валуев! Наши хромосомы совпадают! Не знаю, где наследили родственники папы, но рядом с таким братом многое не страшно!» - рассказал он.
Новость в своем Instagram прокомментировал и Валуев. Он назвал этот факт «генетической хохмой» и уточнил, что они с Малаховым родственники «по тюркской линии». «Так что мы и Чингизиды, и султаны. Не зря я в списке лучших татар России, видимо, ох, понимаю теперь, что хотела умолчать бабушка. Теперь пусть говорят», - написал он.
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