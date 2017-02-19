Стало известно, когда появится опытный образец С-500

Российская армия получит первый опытный образец зенитно-ракетного комплекса С-500 к 2020 году. Об этом заявил журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов , передает РИА Новости . «По этой системе работа у нас идёт по плану, рассчитываем получить образец к 2020 году», — сказал Борисов.

С-500 – последнее поколение российских зенитных ракетных систем. Это универсальный комплекс ПВО дальнего действия. Система способна перехватывать баллистические и крылатые ракеты, поражать самолеты и другие воздушные цели.

Радиус поражения системы нового поколения - 600 километров. Одновременно она может уничтожить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду. Система ПВО также способна ликвидировать боевые блоки гиперзвуковых ракет.

С-500 значительно превосходит по характеристикам С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.