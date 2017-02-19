В Москве водитель Porsche сбил пешехода и протаранил несколько авто

В Москве водитель автомобиля Porsche Cayenne задавил пешехода и разбил несколько автомобилей на парковке.

Дорожный инцидент произошел около 7 утра на Мосфильмовской улице, передает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.l Возле дома №34 водитель сбил насмерть пешехода, затем его вынесло на парковку, где стояло несколько автомашин.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной Porsche, двигался по Мосфильмовской улице в сторону Улофа Пальме и совершил наезд на пешехода, после чего, потеряв управление, столкнулся с припаркованными автомобилями. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте», — сказал собеседник агентства.