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Желтый уровень опасности погоды объявлен в столице на 20 февраля
Причиной стал сильный ветер, скорость порывов которого будет достигать 17 метров в секунду. Средняя скорость ветра днем будет достигать 12 метров в секунду.
В городе также ожидается мокрый снег с дождем. Синоптики предупреждают о возможном образовании наледи на дорогах.
Температура днем составит около трех градусов тепла.
Атмосферное давление составит порядка 739 миллиметров ртутного столба.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.
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