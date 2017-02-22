МЧС выступило с экстренным предупреждением к москвичам

В столичном регионе 23 февраля, по прогнозам синоптиков, ожидаются сильный ветер, мокрый снег и гололедица. Об этом сообщает портал m24.ru со ссылкой на МЧС

Скорость ветра достигнет 12-17 метров в секунду, в связи с чем возможны повреждения линий электропередач, а также слабо укрепленных конструкций. В МЧС предупреждают, что гололедица может вызвать заторы на дорогах, а снегопад ухудшит видимость на автомагистралях. В ведомстве призывают граждан быть осторожнее, водителям рекомендуют парковать машины вдали от деревьев и рекламных щитов.