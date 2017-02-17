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Российский блогер похоронил себя заживо в прямом эфире
Российский блогер Габар ведет прямую трансляцию из гроба на своем YouTube-канале.
Молодой человек решил испытать свои физические и психологические возможности в замкнутом пространстве, поэтому решил похоронить себя заживо. Незадолго до погребения блогер самостоятельно изготовил гроб из сосны высотой в 60 см и вырыл яму глубиной почти в два метра.
На момент написания заметки молодой человек пролежал в гробу уже 21 час.
«Полный осмысленный каскад ощущений смогу описать после того, как посплю. Башка уже не варит», - сказал блогер во время прямого эфира.
Трансляцию ведет друг Габара, который время от времени приглашает в эфир докторов, психологов, журналистов и популярных блогеров.
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