Российский блогер похоронил себя заживо в прямом эфире

Российский блогер Габар ведет прямую трансляцию из гроба на своем YouTube-канале

Молодой человек решил испытать свои физические и психологические возможности в замкнутом пространстве, поэтому решил похоронить себя заживо. Незадолго до погребения блогер самостоятельно изготовил гроб из сосны высотой в 60 см и вырыл яму глубиной почти в два метра.

На момент написания заметки молодой человек пролежал в гробу уже 21 час.

«Полный осмысленный каскад ощущений смогу описать после того, как посплю. Башка уже не варит», - сказал блогер во время прямого эфира.

Трансляцию ведет друг Габара, который время от времени приглашает в эфир докторов, психологов, журналистов и популярных блогеров.