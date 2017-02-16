Рубль "уронят" совсем скоро

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец заявил, что курс рубля уже совсем скоро может упасть, сообщает «Российская газета».

По словам профессора, это может произойти по нескольким причинам. «Курс при текущих ценах на нефть, заложенный в бюджете - выше. Чем рубль крепче, тем дыра в бюджете больше. Вторая причина - конкурентоспособность при крепком рубле нашей промышленности ниже, меньше доходов получают и наши основные экспортеры. Третья причина - ухудшаются торговый и в итоге платежный баланс, так как растет импорт», - рассказал Хейфец. Поэтому Минфин и принял решение о покупке валюты. Однако объем покупок пока оказался недостаточным.

Эксперт также отметил, что в четверг, 16 февраля, в ходе индексной сессии возможно ослабление курса рубля на фоне вчерашней встречи российского президента Владимира Путина и главы Минэкономразвития Максима Орешкина по поводу чрезмерного укрепления национальной валюты.

«Хотя, вполне возможно, что рубль ослаб бы и без этой встречи, так как укреплялся уже слишком долго. А само укрепление было связано с тем, что фонды продавали валюту в рамках операций "кери-трейд". И вторая причина - завершение налогового периода, которое состоялось 15 февраля. Я не исключаю, что есть и третья причина - кто-то мог играть против нацвалюты. Но ее вероятность низка, около 1-2 процента», - сказал Хейфец.