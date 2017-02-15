Медведев рассказал о подарке россиянкам на 8 Марта

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал подписать к 8 марта Стратегию действий в защиту прав женщин. Слова главы кабинета министров приводит РИА Новости

«Я подготовлю и подпишу, здесь можете не сомневаться, в том числе и в отношении Стратегии для женщин, можем выпустить прямо 8 марта», — заявил Медведев.

Свое заявление глава правительства сделал на встрече с Советом верхней палаты парламента. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила, что законопроект был направлен в правительство еще в начале февраля. 10 февраля появилась информация о том, что министерство труда направило в правительство проект национальной Стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. В сообщениях говорилось, что проект направлен на улучшение положения женщин в России.

8 марта – День солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав. В некоторых странах мира праздник отмечается как Женский день.