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Матвиенко заявила о договоренности по встрече Путина и Трампа
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что сейчас идет подготовка встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.
"Сейчас есть договоренности о встречи президентов США и России. Идет интенсивная подготовка повестки этой встречи. Мы настроены на позитивную повестку", - сказала Матвиенко.
Матвиенко добавила, что в России настроены на восстановление отношений с США.
13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой конкретики по возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.
Ранее посол Словении в Москва Примож Шелиго сообщил, что Любляна готова предоставить площадку для встречи Путина и нового президента США Дональда Трампа и ждет решения по этому вопросу Москвы и Вашингтона.
28 января Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президенты обсудили, в частности, ситуацию в Сирии, выделили приоритетность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.
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