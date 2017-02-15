Матвиенко заявила о договоренности по встрече Путина и Трампа

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что сейчас идет подготовка встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС

"Сейчас есть договоренности о встречи президентов США и России. Идет интенсивная подготовка повестки этой встречи. Мы настроены на позитивную повестку", - сказала Матвиенко.

Матвиенко добавила, что в России настроены на восстановление отношений с США.

13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакой конкретики по возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет.

Ранее посол Словении в Москва Примож Шелиго сообщил, что Любляна готова предоставить площадку для встречи Путина и нового президента США Дональда Трампа и ждет решения по этому вопросу Москвы и Вашингтона.

28 января Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президенты обсудили, в частности, ситуацию в Сирии, выделили приоритетность объединения усилий в борьбе с международным терроризмом.