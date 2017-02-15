Пранкеры Вован и Лексус разыграли Маккейна

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли сенаторов США Джона Маккейна, Митча Макконела и Линдси Грэма. Темой розыгрыша стали ограничительные меры в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости

«Мы разыграли Маккейна, Линдси Грэм и лидера большинства республиканцев в Конгрессе Митча Макконнелла на тему антироссийских санкций, но подробности пока сообщить не можем», — заявил Кузнецов.

13 февраля пранкеры позвонили от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана члену конгресса США Максин Уотерс. В ходе разговора конгрессмен заявила, что не позволит президенту США Дональду Трампу снять санкции с России, а сделает всё для ужесточения ограничительных мер. Вован и Лексус заявили, что российские хакеры атаковали серверы в Лимпопо, чтобы привести к власти «свою марионетку Айболита». Также пранкеры сообщили Уотерс о том, что российские военнослужащие были отправлены в Габон для поддержки режима президента Бонго Ондимбы.

Максин Уотерс на одной из пресс-конференций заявила, что американский президент Дональд Трамп «сам провоцирует импичмент», так как ничего не делает, когда российская армия атакует Корею. Позже помощники сенатора поправили Уотерс, перепутавшей Корею с сирийским городом Алеппо.